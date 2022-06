“Lazio su Neto, ma lui non lascia il Barcellona”

BARCELLONA - La Lazio sempre a caccia del nuovo portiere. Dalla Spagna, secondo Sport, i biancocelesti avrebbero chiesto informazioni su Neto del Barcellona. L’estremo difensore in scadenza nel 2023 è fuori dai piani blaugrana. La dirigenza spinge per la cessione, lo stipendio è fuori dai nuovi parametri societari (circa 6 milioni all’anno). Discorso simile fatto dalle parti del Camp Nou per Umtiti. Eppure l’ex Fiorentina e Juve non sembra deciso a partire un anno prima e a rinunciare al maxi ingaggio. La Lazio si sarebbe interessata a lui (anche se piovono smentite da Formello), ma solo a parametro zero. Il Barcellona intanto pensa anche ad una soluzione drastica: rescindere il contratto in anticipo qualora Neto rifiutasse tutte le offerte in arrivo. Serve fare spazio ai nuovi, i blaugrana sono pronti alla rivoluzione.