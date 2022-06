Adekanye saluta la Lazio: ufficiale il passaggio al Go Ahead Eagles

ROMA - Dopo 15 presenze, un gol e un assist, è finita l'avventura di Bobby Adekanye alla Lazio . L'attaccante nigeriano classe 1999, arrivato dalle giovanili del Liverpool nell'estate del 2019, aveva fatto parte della prima squadra biancoceleste alla sua prima stagione in Italia, prima di passare in prestito al Cadice, all'Ado Den Hag e, dallo scorso gennaio, al Crotone. Adekanye, che prima dei Reds aveva militato anche nelle 'cantere' di Ajax, Barcellona e Psv Eindhoven, torna in Olanda: è ufficiale infatti il suo trasferimento al Go Ahead Eagles , club col quale ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2024.

Lazio, il saluto di Adekanye

A giudicare dalle parole affettuose spese dal ragazzo su Instagram, il rapporto con i tifosi laziali è stato speciale: "Oggi saluto la Lazio e lo faccio con immenso orgoglio per aver difeso la maglia di una delle squadre più importanti del calcio italiano. Roma è una città meravigliosa e la Lazio è un club gigantesco sotto ogni punto di vista, ma voi tifosi siete stati il mio regalo più grande. Mi avete dimostrato un affetto infinito fin dal primo giorno e vi assicuro che è lo stesso affetto che ho avuto per voi, oggi, domani e sempre. Questo non cambierà". Adekanye conclude ringraziando tutti, "dal primo compagno di squadra che mi ha aperto le porte dello spogliatoio all'ultimo collaboratore che ha fatto in modo che non mi mancasse nulla per poter coltivare la mia passione".