Lazio in corsa per Salvatore Esposito: le richieste di Sarri

ROMA - Dallo stage al debutto azzurro, in attesa di un’altra promozione. Salvatore Esposito, centrocampista della Spal, è entrato di prepotenza sotto i riflettori della Serie A. Anche la Lazio ha chiesto informazioni. Il sondaggio, in ordine cronologico, entra nella scia dei contatti precedenti con Sassuolo e Napoli. Empoli e Salernitana, un mese fa, erano già entrate in azione, dimostrando interesse. Classe Duemila, contratto in scadenza il 30 giugno 2023, è un’occasione di mercato. Un assegno circolare da appena 3 milioni di euro, non solo un talento su cui ha posato gli occhi Roberto Mancini in chiave futura. Il ct lo aveva convocato per lo stage di fine maggio a Coverciano e gli è bastato tenerlo sotto osservazione in due allenamenti per inserirlo nel gruppo allargato per la Nations League. Salvatore Esposito ha esordito in Nazionale l’11 giugno allo stadio Molineux di Wolverhampton, entrando per sostituire Lorenzo Pellegrini nell’ultima mezz’ora contro l’Inghilterra. Barella, appena pochi giorni prima, aveva confessato la sua stima, segnalandolo all’interno di una lista di cui facevano parte Tonali e Frattesi, un campione d’Italia con il Milan e la rivelazione del Sassuolo. Salvatore deve ancora debuttare in Serie A e sino a qualche settimana fa era conosciuto soltanto per essere uno dei due fratelli di Sebastiano, attaccante dell’Inter in prestito al Basilea nell’ultima stagione. L’altro si chiama Francesco Pio, è il più piccolo, e ancora gioca nel vivaio del club nerazzurro.

Chiave Akpa Akpro Sarri e Lotito puntano su un nuovo corso italiano, sono decisi a ringiovanire l’organico della Lazio. E’ arrivato Marcos Antonio dallo Shakhtar, ma la società biancoceleste prenderà almeno un altro centrocampista. Diventerebbero due nel caso in cui partissero Luis Alberto e/o Milinkovic, eventualità da non escludere (in base alle offerte) sino al 31 agosto. Salvatore Esposito, 35 presenze e 3 gol in B con la Spal, agisce da centrocampista centrale ma può muoversi anche da interno a tre. E’ abituato a giocare di prima, uno o due tocchi. Qualità tecniche spiccate. Sembra ideale per il sistema sarriano e ha condizioni contrattuali favorevoli. Lotito alla Spal ha appena ceduto Fabio Maistro, centrocampista rientrato dall’Ascoli, nelle stagioni precedenti girato in prestito al Pescara e alla Salernitana. C’è una corsia preferenziale per Esposito, favorita dall’agente Pastorello, a patto che si muova il mercato in uscita. La Lazio deve sistemare Jean Daniel Akpa Akpro. L’ivoriano, iscritto a bilancio con una valutazione superiore ai 12 milioni, potrebbe non tornare in Ligue 1, come sembrava scontato. Ci sono degli interessamenti in Serie A. Hanno chiesto informazioni Sampdoria e Cremonese. Vedremo.