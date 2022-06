Lazio-Carnesecchi, l'Atalanta frena: "Offerta bassa"

ROMA - "L'offerta della Lazio per Carnesecchi non è in linea col suo valore". Parla Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, che fa il punto sulla situazione riguardante il giovane portiere in orbita biancoceleste. A Formello rimane la prima scelta per ricoprire il ruolo tra i pali, ma serve evidentemente un ulteriore sforzo economico. Percassi ha continuato: "Rino Foschi ce lo offrì dal Cesena quando il ragazzo aveva solo 16 anni, ci sentiamo molto legati a lui". Poi sull'operazione alla spalla, Percassi ha spiegato:"Carnesecchi è stato operato alla spalla dopo l'infortunio in Nazionale, per ora il nostro obiettivo è recuperarlo e sarà tra i convocati per il raduno di lunedì". La Lazio dovrà rilanciare.