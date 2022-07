Lazio-Romagnoli, il sogno dei tifosi: “Stasera a Piazza del Popolo!”

ROMA - “Stasera spero di vedere Romagnoli con la nuova maglia della Lazio e il 13 sulle spalle”. Sogno comune tra i tifosi della Lazio, pronti ad accogliere il difensore-tifoso in arrivo a parametro zero. Accordo praticamente fatto, ecco perché sui social cresce l’attesa di vederlo presto in biancoceleste. Magari proprio a Piazza del Popolo, dove dalle ore 21 andrà in scena la presentazione delle nuove casacche firmate Mizuno. “Alessio, difensore laziale, a sorpresa stasera sul palco, io ci credo!”, scrive Tommaso scatenando l’hype di tanti altri tifosi. In realtà si attende il comunicato ufficiale dell’affare. Romagnoli ieri era segnalato a Jesolo. Può essere che nelle ultime ore si sia avvicinato a casa (Anzio) o direttamente alla Capitale. Difficile vederlo stasera, ma mai dire mai. A patron Lotito piacciono le sorprese. E così i laziali attendono: tutti a Piazza del Popolo e chissà, a vedere pure Romagnoli.