Lazio, Gila è sbarcato a Roma: mercoledì le visite mediche

ROMA - Mario Gila è sbarcato a Fiumicino intorno all’ora di pranzo. “Sono felice di essere qui”, le sue prime parole dopo il volo che da Madrid lo ha portato nella Capitale. La Lazio abbraccia così il centrale spagnolo classe 2000 che nella giornata di domani, con tutta probabilità, svolgerà le visite mediche in clinica Paideia e firmerà il contratto. Poi la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore per conoscere la squadra e iniziare gli allenamenti. Gila costerà alla Lazio circa 6 milioni di euro con il Real Madrid che conserverebbe un 50% in caso di rivendita. Ha giocato nella Serie C spagnola con la maglia del Real Castilla, Ancelotti lo ha fatto debuttare in prima squadra qualche mese fa. Ora è pronto a conquistare la Lazio, la sua avventura biancoceleste è appena iniziata.