Lazio-Muriqi, Maiorca addio: c’è un nuovo club su di lui

ROMA - Vedat Muriqi non tornerà in Spagna, la trattativa con il Maiorca si è interrotta. La notizia, riportata da Marca, trova conferme dalle parti di Formello. Il Pirata rimane in uscita, in questo periodo sta trascorrendo i suoi ultimi giorni di vacanza prima di scoprire il proprio futuro. Sulle sue tracce ci sarebbe il Bruges, pronto ad acquistarlo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro (gli stessi che chiedeva la Lazio al Maiorca, con gli spagnoli fermi a 8). Il club belga starebbe puntando fortemente l’attaccante kosovaro, che non rientra nei piani di Sarri. Va ricordato che il Decreto Crescita, in questa situazione, non aiuta la società biancoceleste. Con una cessione prima dei due anni di residenza in Italia del giocatore, costerebbe la restituzione delle tasse risparmiate fin qui sull’ingaggio.