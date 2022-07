Lazio, Reina al Villarreal: il ritorno è ufficiale

VILLARREAL - Pepe Reina è un nuovo giocatore del Villarreal. Affare ufficiale dopo che il portiere si è liberato dalla Lazio a parametro zero. Un ritorno a casa 17 anni dopo per giocare forse la sua ultima stagione da protagonista (ad agosto compirà 40 anni). “Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Pepe Reina, che giocherà con i gialloneri per questa stagione. Il portiere spagnolo ha firmato un contratto con il Sottomarino fino a giugno 2023 e torna al club dopo 17 stagioni in cui ha giocato per diversi club europei. Il nuovo portiere, che si è già sottoposto alle visite mediche, completerà il suo primo allenamento agli ordini di Unai Emery questo venerdì. Sarà presentato ufficialmente come giocatore del Villarreal lunedì (ora da definire) in un evento aperto esclusivamente alla stampa”, il comunicato del club spagnolo. E Pepe non vede l’ora: “Sono entusiasta e motivato come il primo giorno, felice e pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Sarà un privilegio difendere nuovamente questo scudo. Endavant Villarreal!".