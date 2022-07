Lazio, Provedel è vicino: Lotito e Tare si muovono sul portiere

ROMA - Sarri ad Auronzo aspetta portieri, Lotito e Tare a lavoro per accontentarlo. L’ultima strada porta il nome di Ivan Provedel , 28 anni, dello Spezia. É l’altro nome indicato dal tecnico nella lista che comprendeva Carnesecchi e Vicario. Ma non solo: la dirigenza biancoceleste porta avanti in parallelo la trattativa per Maximiano del Granada, già bloccato . Si lavora ininterrottamente per chiudere.

Lazio su Provedel: intesa vicina

Lazio e Spezia trattano. L’offerta da Formello è di 2 milioni di euro, la richiesta invece è di 6. C’è distanza, ma di sicuro la cifra chiesta per il portiere in scadenza 2023 e deciso a non prolungare pare eccessiva. I liguri hanno bisogno di vendere per poi reinvestire su Falcone della Samp e girare il 50% dei soldi all’Empoli, da cui era stato presto Provedel due anni fa. Affare possibile sulla base dei 3,5 milioni di euro.

La situazione Maximiano

Provedel avrebbe ricevuto rassicurazioni da Sarri che lo tiene in altissima considerazione. Intanto la Lazio prova a chiudere anche per Maximiano del Granada. I due entrerebbero in concorrenza, ma servono due estremi difensori dopo gli addii di Strakosha e Reina. Dalla Spagna tengono duro, chiedono 10 milioni. Lotito avrebbe offerto 7. Gli accordi con il calciatore sono stati già trovati. Ha 23 anni, viene considerato di grande prospettive. Anche Sarri avrebbe dato l’ok. Non resta che attendere, la porta della Lazio aspetta.