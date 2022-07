Lazio, Lotito scatenato: ha centrato Romagnoli e altri sei colpi

ROMA - Claudio Lotito sta gestendo il mercato in prima persona. È sceso in campo il patron della Lazio per chiudere gli affari in lista e regalare a Sarri giocatori da spedire ad Auronzo per la preparazione. Il mercato biancoceleste si è aperto con Marcos Antonio. Poi Cancellieri, Casale, Gila, Romagnoli, Maximiano e sicuramente anche Provedel. Sette acquisti o sei più uno in via di definizione (il portiere dello Spezia) entro metà luglio. E non è finita.