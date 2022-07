Lazio, ecco Maximiano: tutte le cifre dell’affare con il Granada

ROMA - Ecco Luis Maximiano alla Lazio. Sbarco a Fiumicino, visite mediche in Paideia e via subito ad Auronzo di Cadore. Il nuovo biancococeleste arriva dal Granada: 23 anni, qualità da vendere tra i pali e anche con il pallone tra i piedi. Arriva dalla Liga con il record di salvataggi, ben 127 (media di 3,63 a partita). Le cifre dell’affare: 7 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili. Sfiderà Rui Patricio, portoghese della Roma, unico modello nominato in una recente intervista: “Mi piace molto, il paragone con lui in Portogallo mi ha sempre stimolato. Ma siamo diversi, io ho preso un'altra strada. Non ho un solo modello, preferisco prendere un po' da ciascuno dei grandi nomi di oggi. Io sono un giocatore normale e sono arrivato qui solo grazie al lavoro. Penso di poter essere un esempio sotto questo punto di vista per tutti i bambini che si avvicinano al mondo del calcio”. Ora alla Lazio la sfida più grande della sua carriera. Sarri lo aspetta in ritiro per plasmarlo secondo regole e dettami del manuale sarrista.