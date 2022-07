Lazio, Sarri vuole anche Ilic e parla con Milinkovic

ROMA - Lotito non si ferma. Ha consegnato difensori e portieri a Sarri. Erano le priorità. Ora proverà a completare la Lazio. Manca un centrocampista, è legato alla possibile uscita di Akpa Akpro, accostato alla Samp e alla Cremonese. L’ivoriano potrebbe entrare come pedina di scambio in una delle prossime operazioni. La società si era informata su Salvatore Esposito, gioiellino della Spal, in scadenza 2023. Costa 3 milioni, piace ai blucerchiati. Sarri insiste per Ivan Ilic, 21 anni, gioiello serbo del Verona. Lotito lo ha bloccato come possibile alternativa in caso di cessione di Luis Alberto. Il tecnico della Lazio lo vorrebbe lo stesso. Uno sforzo in più. Così completerebbe il reparto con due pedine di altissimo livello per ogni ruolo. Cataldi e Marcos Antonio davanti alla difesa. Lo spagnolo e Basic sul centro-sinistra, Ilic e Milinkovic (se verrà trattenuto) come interni destri. Centrocampo da lotta Champions. Oggi non è facile pronosticarlo.

Lazio, le uscite Il punto di partenza è il canale preferenziale aperto con Setti. Lotito ha acquistato Cancellieri (entro il 30 giugno) e Casale per un totale di 18,5 milioni. Il Verona ne chiede altrettanti o forse poco meno per Ilic. La Lazio ha già investito 45 milioni, è stato ceduto solo Vavro. Muriqi tornerà a Bruges per sottoporsi di nuovo alle visite mediche, ma non è detto che il club belga sia ancora intenzionato a prenderlo a titolo definitivo, pagando 11 milioni. Acerbi, richiesto dal Monza, confida in uno spiraglio alla Juve, forse ancora più aperto dopo l’operazione che porterà Koulibaly al Chelsea. Il domino dei difensori centrali lo può coinvolgere. La Lazio chiede 4-5 milioni per il cartellino, ma gli agenti sperano di liberarlo a costo zero: sarebbe più facile piazzarlo, alleggerendo il monte stipendi da un ingaggio di 2,5 milioni netti per altre tre stagioni. Luis Alberto sembrava l’indiziato principale al sacrificio. Si sta allenando benissimo ad Auronzo. Lascerebbe la Lazio soltanto per tornare a Siviglia. Il ds Monchi ha negato il proprio interesse: per ora non è uscito allo scoperto, valutazioni in corso. Poco concreta la pista legata alla Fiorentina. Un punto fermo. La Lazio valuta 30 milioni il cartellino.

Milinkovic-Lazio, al via i colloqui Il rebus principale dell’estate è legato a Milinkovic. Sarri ci parla ogni giorno. Lo ha accolto e stimolato in ritiro. Prega di arrivare in fondo al mercato senza che siano recapitate offerte monstre a Villa San Sebastiano. Sergej è apparso motivato, un po’ in ritardo dal punto di vista fisico, forse e per la prima volta condizionato da un’estate in cui riteneva di spiccare il volo verso un top club. Nel ritiro di Auronzo sono tutti convinti che anche a Milinkovic dispiacerebbe andare via. Chissà. L’entusiasmo generato dall’arrivo di Romagnoli e dai colpi messi a segno da Lotito nelle ultime ore potrebbero aiutarlo a restare un altro anno.