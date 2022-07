Lazio, come cambia la difesa di Sarri con Romagnoli

Il percorso in carriera potrebbe far dubitare. Alessio è uscito dalla Nazionale nel 2020, Francesco è diventato campione d’Europa con l’Italia di Mancini . Il centrale di Anzio , quando è arrivato Tomori , ha perso il posto di titolare nel Milan che sarebbe arrivato, nel giro di un anno, allo scudetto. Nel 2015, quando Mihajlovic convinse i rossoneri ad acquistarlo dalla Samp , era invece considerato l’unico centrale con prospettive in Serie A dietro a Bonucci e Chiellini. Sono diverse le caratteristiche. Acerbi, come i due juventini, non ha mai digerito la trasformazione tattica imposta da Sarri . Un conto è “salire”, correre su e giù, creando un ampio spazio tra la linea difensiva e la propria porta. Un altro è accorciare il campo, restando in attesa e chiudendo le linee di passaggio, come succedeva alla Lazio con Inzaghi o alla Juve di Allegri . Mau chiede l’opposto. Salire quando la Lazio imposta. Scappare solo con la “palla scoperta”. Mai fermi, in costante movimento. Romagnoli può farlo. Ha un piede educato per impostare, sa giocare a calcio, non è veloce ma dinamico. Acerbi è un marcatore, più statico e fisico. Alessio un regista difensivo.

Lazio, il nuovo sistema con Romagnoli

I riferimenti sono palla, distanze e diagonali in fase di non possesso. Molto meno l’uomo. Sarri chiede ordine tattico. Divide il campo in dieci zone e tutti devono compiere lo stesso movimento senza palla: se esce in pressione Zaccagni, Luis Alberto deve coprirlo. Se Luis Alberto sale a disturbare il centrale, Zaccagni deve coprirlo con la diagonale. Uguale, dalla parte opposta, per Milinkovic e Felipe. Il concetto vale per tutti, attaccanti e centrocampisti. Non devono guardare l’avversario, ma dove si trovano i propri compagni. Si muovono come girasoli, disegnati secondo il 4-3-3, pronti a scalare nella zona in cui si sta giocando. Un sistema di triangoli e di diagonali che porta, attraverso il rispetto delle posizioni e delle distanze, a riconquistare la palla. Serve una squadra corta, intensa, veloce, disposta a sacrificarsi nella fase difensiva. I concetti della zona introdotti da Sacchi. Casale giocherà in coppia con Romagnoli o al suo posto. Gran fisico, manovriero. Salterà per squalifica il debutto del 14 agosto con il Bologna. Toccherà a Patric, già rodato. Gila avrà tempo e modo per proporsi. Ancelotti garantisce sulla velocità dello spagnolo ex Castilla. Doti adeguate per il sistema di Sarri.