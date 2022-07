Lazio, obiettivo fare cassa: tutti i giocatori in uscita

ROMA - La Lazio ora deve vendere. Da inizio mercato solo Denis Vavro ha salutato portando nelle casse biancocelesti 4,5 milioni più 500 mila euro di bonus e il 10% di un’eventuale futura rivendita. Nella lista cessione, in cima, figura Vedat Muriqi. Lotito chiede 12 milioni per cederlo: il Bruges si è defilato, il Maiorca arriva a 7-8. Tutto bloccato in attesa dell’offerta giusta.

Lazio, i giocatori in vendita

Raul Moro, Akpa Akpro, Kiyine, Adamonis e Alia sono in ritiro ad Auronzo, ma considerati in uscita. Il baby spagnolo verrà ceduto in prestito. Il centrocampista ivoriano rimane dietro nelle gerarchie, nell’ultima uscita amichevole è stato preferito proprio Kiyine. Anche i due portieri sono nell’elenco cessioni. Tra gli esuberi da piazzare ci sono Escalante, Durmisi e Jony. E ancora: Fares, Lombardi, Djavan Anderson e tanti tra ex Salernitana ed ex Primavera. Lista lunga, serve lavorare al meglio per sfoltire la rosa.