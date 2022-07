“Il Maiorca aspetta la Lazio: Muriqi è ancora un obiettivo”

ROMA - Il Maiorca non molla la presa su Muriqi. Secondo il portale Ok Baleares la Lazio avrebbe chiesto 3-4 giorni di attesa prima di far ripartire la trattativa. In ballo c’è sempre la questione Bruges: da Formello sperano ancora che si possa chiudere l’affare con i belgi per circa 10 milioni di euro più bonus. In casa contrario, ecco che il Pirata potrebbe far ritorno in Spagna dove ha giocato negli ultimi sei mesi in prestito. Il Maiorca non alza comunque la posta: 7 milioni di euro più bonus in base a degli obiettivi da centrare. A metà settimana dunque, potrebbero esserci novità importanti. Vedat vuole andare di nuovo alle Baleari, pare abbia già l’accordo sul contratto. La Lazio cerca di incassare il più possibile dalla sua cessione. Ma se non andrà in porto la questione con il Bruges, si dovrà accontentare di una cifra più bassa. Il giocatore è fuori rosa, non è partito nemmeno per il ritiro di Auronzo. Si allena in solitaria a Roma.