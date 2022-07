Lazio, due nomi per il centrocampo: Sarri aspetta rinforzi

ROMA - Maurizio Sarri aspetta un altro rinforzo, vuole un centrocampista per aumentare la qualità in mediana. Il sogno del tecnico della Lazio rimane Ivan Ilic del Verona. Per prenderlo però, servirebbe la partenza di Luis Alberto. In alternativa la cessione di Muriqi per almeno 10 milioni più bonus. Al momento però, non si registrano offerte per il Mago spagnolo. Lotito starebbe pensando di chiudere per la mezzala serba anche in caso di permanenza dello spagnolo. Sono giorni di valutazioni. L’altro obiettivo porta il nome di Matias Vecino, da poco svincolato dall’Inter. Sarri lo ha allenato ad Empoli, lo conosce bene. L’ex nerazzurro chiederebbe 2,5 milioni per tre anni. L’offerta della Lazio al momento sarebbe di 1,5 milioni a stagione. In attesa di concludere il ritiro, negli uffici biancocelesti si programmano i prossimi colpi per completare la rosa in vista della nuova stagione.