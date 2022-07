Lazio, i tifosi sognano Mertens: sui social la richiesta a Lotito

ROMA - Un sogno di mezz’estate, poi chissà. Mertens alla Lazio, i tifosi ci sperano davvero. Sui social, specialmente su Twitter, il nome del calciatore belga è andato in tendenza. Sono migliaia i cinguettii che lo riguardano: “Lotito fai questo regalo a Sarri e a tutti i laziali”. ‘Ciro’ si è liberato dal Napoli, ma non ha ancora scelto il suo futuro. Potrebbe firmare il rinnovo o guardarsi intorno . A Roma ritroverebbe Mau, uno dei suoi padri calcistici.

Il sogno dei tifosi della Lazio

Qualcuno promette pure: “Domani mi laureo in magistrale. Se la Lazio portasse Mertens entro le 17 faccio una dedica a Lotito durante la proclamazione”. Ciro Immobile più Ciro Mertens, l’attacco farebbe paura. Alla base della voce di mercato virale nelle ultime ore ci sarebbe una presunta telefonata tra Sarri e il belga. Un tifoso in clima derby ammette: “Mertens alla Lazio sarebbe la giusta risposta a Dybala alla Roma”. Rivalità accese anche sul mercato, colpo su colpo. Un plebiscito di pareri favorevoli all’operazione. Ma al momento Mertens rimane un sogno di mezz’estate. A Lotito il compito di trasformarlo in realtà.