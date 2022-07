“Muriqi va al Maiorca, operazione ai dettagli”

ROMA - Vedat Muriqi pronto a tornare al Maiorca. Secondo Marca l’affare sarebbe in chiusura. Il ds degli spagnoli, Pablo Ortells, avrebbe già incontrato Tare per parlare degli ultimi dettagli e ufficializzare il tutto. Il Pirata tornerebbe così in Spagna dove ha giocato in prestito gli ultimi sei mesi della scorsa stagione.