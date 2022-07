Lazio, Muriqi fa le visite con il Maiorca: attesa l’ufficialità

ROMA - Vedat Muriqi ha lasciato Roma direzione Austria. L’attaccante della Lazio fa le visite con il Maiorca, che è in zona Innsbruck per il ritiro. Nel pomeriggio la squadra spagnola disputerà un’amichevole contro il Genoa, il Pirata dovrebbe assistere in tribuna al match. In mattinata i test medici sotto lo sguardo del medico sociale Adolfo Munoz Macho. Occhi puntati sulle visite dopo quanto accaduto con il Bruges. Ma anche a Maiorca c’è la sensazione che i controlli non superati siano stati solo un pretesto per far saltare l’affare. Muriqi è stato controllato a Roma, è tutto ok. Non vede l’ora di ripartire con la società spagnola dopo i sei mesi giocati molto bene. Si unirà alla squadra da domani, nelle prossime ore è prevista l’ufficialità dell’affare.