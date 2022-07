Il Maiorca pazzo per Muriqi: “Il miglior Pirata del Mediterraneo”

MAIORCA - Vedat Muriqi è ufficialmente un giocatore del Maiorca. Affare fatto con il club che lo ha accolto in prestito dalla Lazio negli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Il kosovaro sperava di tornare in Spagna, così è stato dopo la trattativa saltata con il Bruges. Annuncio in grande stile: un video ripreso dal film ‘Pirati dei Caraibi’ comunica l’arrivo di Vedat. D’altronde l’attaccante è soprannominato proprio il ‘Pirata’. Nel filmato postato sui social c’è addirittura Jack Sparrow, ridoppiato, che annuncia: “Muriqi è il miglior pirata del Mediterraneo”. I tifosi del Maiorca letteralmente impazziti tra i commenti. Non vedevano l’ora di abbracciare di nuovo Vedat dopo i gol e il suo importante contributo alla salvezza. La loro storia continua.