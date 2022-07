Lazio, Maximiano e Provedel: Sarri apre al ballottaggio

ROMA-Non si conoscono, sono già in ballottaggio. Maximiano oggi è il numero uno della Lazio perché è l’unico. Provedel è il portiere che manca per blindare il ruolo. La Lazio sta provando a chiudere con lo Spezia, ballano 500 mila euro di differenza ed è incredibile che non si arrivi all’accordo. Lotito tiene in corsa due soluzioni alternative, una è Silvestri dell’Udinese, proposto dagli stessi manager di Romagnoli. Perso Carnesecchi, Maximiano e Provedel sono la coppia pianificata. Il terzo è da eleggere: sarà Furlanetto se servirà l’inserimento di un prodotto del settore giovanile nelle liste altrimenti Adamonis. Alia andrà in prestito.

Due numeri uno

Due primi, è questa la svolta in porta. Sarri vuole due titolari, nelle sue idee se la giocheranno. Maximiano era stato proposto a Mau dal diesse Tare. Ha 23 anni, è costato 10,5 milioni, non è un parametro che condiziona il tecnico. Il portoghese ha iniziato l’apprendistato ad Auronzo, obbligatorio per ogni straniero. Provedel è una scelta di Sarri, ha 28 anni, sulle cifre c’è stato caos, sembra possa arrivare per 2,5-3 milioni (è il prezzo che blocca l’acquisto). E’ scuola italiana ed è reduce da un’ottima stagione con lo Spezia, sa che non arriverà da vice designato. Toccherà a Sarri la decisione in vista di Lazio-Bologna del 14 agosto. E’ ovviamente legata alla chiusura di Provedel, se avverrà, e ai tempi di arrivo. Maximiano nel frattempo si allena e gioca. Ha chiuso imbattuto contro Triestina (l’unico gol lo ha subito Adamonis) e Primorje, è stato inoperoso. Le prime impressioni sono rimbalzate dagli allenamenti svolti agli ordini dei preparatori Grigioni e Nenci. E’ reattivo, sceglie bene i tempi delle uscite basse, può migliorare in quelle alte. Si lancia sul pallone con tempismo, senza paura. In amichevole ha dimostrato di saper stazionare alto, non distante dalla linea a 4, è così che vuole Sarri. E con i piedi se la cava. Maximiano sta lavorando per migliorarsi nel posizionamento tra i pali, viene da una scuola diversa, negli ultimi allenamenti più volte gli è stato indicato qual è il modo migliore per piazzarsi, fa parte della crescita. E’ un ragazzo molto umile, ascolta, impara velocemente. Sta studiando l’italiano, i progressi linguistici si sono notati nell’ultima amichevole, sollecitava i compagni. I preparatori Grigioni e Nenci così lo hanno tratteggiato a Lazio Style Radio: «Maximiano è un ragazzo sveglissimo - ha detto Adalberto Grigioni - attento e concentrato, è un grande lavoratore, le basi sono ottime. E’ reattivo soprattutto dal punto di vista della comprensione». La relazione di Massimo Nenci: «Maximiano l’avevamo visto solo in video, ha delle buoni doti, bisogna aspettare a giudicarlo, si sta allenando bene, ma deve capire come si gioca in Italia. Si allena diversamente, ha buoni piedi, deve migliore su tempistica e visione di gioco».