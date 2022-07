Lazio, Acerbi è in attesa di una chiamata

ROMA - Ancora tutto fermo per Acerbi. Il manager Pastorello è stato in ritiro ad Auronzo, si cerca una soluzione. Questa può essere rappresentata dall’Inter, su richiesta dell'ex allenatore Inzaghi. I nerazzurri hanno perso Bremer, stanno ridisegnando le strategie in entrata e quello di Acerbi è un nome in ballo. Lotito si sarebbe convinto a cederlo ad un prezzo ragionevole, non a 5 milioni.