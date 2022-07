Lazio, ceduti cinque giocatori: i comunicati ufficiali

ROMA - Una serie di cessioni in casa Lazio. Cinque esuberi lasciano Formello: Armini, Falbo, Alia, Maistro e Cicerelli. Ecco i comunicati ufficiali: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/23, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armini Nicolò a favore del Potenza Calcio, partecipante al campionato di Serie C. La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Falbo Luca a favore della S.S. Monopoli, partecipante al campionato di Serie C. La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maistro Fabio a favore della Spal srl, partecipante al campionato di Serie B. La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alia Marco a favore del Monterosi FC, partecipante al campionato di Serie C. La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/23, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cicerelli Emanuele a favore della Reggina 1914 srl, partecipante al campionato di Serie B". La Lazio sfoltisce la rosa.