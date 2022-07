Lazio, via anche Jony: il comunicato ufficiale

ROMA - “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Menendez Jonathan, sino al 30/06/23, a favore dello Sporting Gijon, affiliata alla Federazione spagnola”. La trattativa alla fine è andata a buon fine, l’esterno biancoceleste torna in Spagna dopo il periodo già giocato in prestito negli ultimi mesi della scorsa stagione. Il 31enne proverà così a rilanciarsi, lo scorso anno ha avuto diversi infortuni muscolari che gli hanno impedito di giocare con continuità. Svolte già le visite mediche, la sua avventura in Spagna è iniziata. E la Lazio sfoltisce ancora la rosa ricca di tanti elementi.