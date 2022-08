Lazio, Marcos Antonio cresce. E Milinkovic è sempre più… biancoceleste

ROMA - Il match alla fine l'ha vinto il Valladolid ai rigori, ma la Lazio se ne torna comunque a Roma con alcune indicazioni interessanti e notizie positive. In particolare a centrocampo dove, nonostante l'assenza di Luis Alberto, Sarri ha potuto alternare i suoi uomini senza perdere in qualità e intensità. In più, ha ricevuto un graditissimo assist indiretto dal suo Napoli dal punto di vista del mercato, nello specifico della situazione Milinkovic.

Lazio, regia Per quanto riguarda gli aspetti tattici, le indicazioni interessanti sono arrivate ad esempio in cabina di regia, dove Cataldi ha festeggiato i suoi 28 anni con 59 minuti disciplinati e precisi, soprattutto a livello difensivo. E quando al suo posto è entrato Marcos Antonio nella ripresa, il brasiliano è riuscito a lasciare con l'acquolina in bocca i tifosi della Lazio con un'ottima prestazione. Il 22enne arrivato dallo Shakhtar è entrato subito in partita, approfittando anche di una squadra che in generale aveva approcciato al secondo tempo in modo decisamente migliore rispetto a quanto non avesse fatto nel primo. Lui però ci ha messo del suo, subentrando con il piglio giusto. Ha mostrato una grande rapidità negli spostamenti e nella circolazione del pallone, ma pure una costante ricerca dell'anticipo in fase difensiva e una propensione alla verticalizzazione in quella offensiva. Ha dato ottime risposte, insomma, facendo vedere di aver assimilato molto bene le richieste di Sarri e la sua idea di calcio. Indicazioni che lo candidano per un posto da titolare, magari non da subito con il Bologna, ma di certo in ottica futura. Nell'esordio in campionato è probabile che tocchi ancora a Cataldi, attualmente il regista che ha più familiarità con il calcio che vuole l'allenatore. Ci potrebbe essere una staffetta a gara in corso, quello sì. Così come è accaduto l'anno scorso con Leiva, è verosimile che Danilo si alterni regolarmente pure con Marcos Antonio nel corso di questa stagione.