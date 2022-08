Lazio, finalmente Provedel: visite mediche e firma sul contratto

ROMA - Tira e molla finito, Ivan Provedel sta per diventare un nuovo portiere della Lazio. Stamattina in clinica Mater Dei le visite mediche, poi la firma sul contratto e l’inizio degli allenamenti. "Sono molto felice di essere qui", le sue parole prima di effettuare i test nella struttura sanitaria. L’ottavo acquisto biancoceleste non vede l’ora di cominciare, da settimane sognava lo sbarco a Roma per giocarsi con Maximiano il ruolo di numero uno agli ordini di Maurizio Sarri. Il primo appuntamento in campo è fissato per domani pomeriggio, quando a Formello ripartono gli allenamenti in vista del debutto in campionato contro il Bologna in programma il 14 agosto all’Olimpico. Provedel firmerà nelle prossime ore un contratto quinquennale. Guadagnerà 1,2-1,3 milioni di euro a stagione. La Lazio e lo Spezia hanno chiuso l’affare, portato avanti per settimane, a circa 2,5 milioni di euro.