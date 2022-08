Lazio, Tare: "Luis Alberto resta. Mercato condiviso con Sarri"

ROMA - Luis Alberto via dalla Lazio? No, capitolo chiuso. Igli Tare parla ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna che apre il campionato. Il ds biancoceleste non ha dubbi sul futuro del Mago: "Non si muoverà più da qui alla fine del mercato, giocherà con la Lazio in questa stagione. Ogni cosa fatta in questa stagione l’abbiamo condivisa con Sarri. In questo momento ci sono varie soluzioni e siamo contenti. Sarri è soddisfatto del mercato. Siamo competitivi e abbiamo abbassato di tre anni l’età media. Abbiamo un grande pubblico, meglio di così non si poteva iniziare“.