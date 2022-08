Lazio, occhio alla concorrenza. Dall'Inghilterra: "C'è il Nottingham Forest su Reguilon"

LONDRA (Inghilterra) - Non solo la Lazio, anche il Nottingham Forest - secondo quanto riportato da The Athletic - sta valutando la possibilità di prendere in prestito per il terzino sinistro del Tottenham Hotspur Sergio Reguilon. Il quotidiano britannico parla di fitti colloqui andati in scena nel corso delle ultime settimane, con il Forest alla ricerca di un sostituto per l'infortunato Omar Richards.