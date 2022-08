Milinkovic resta alla Lazio: Lotito cerca il rinnovo di contratto

INVIATO A FORMELLO - Milinkovic senza i soliti sospetti. Resta. Lo ha garantito Lotito a Sarri e il conto alla rovescia è scattato. Per la certezza assoluta, i tifosi della Lazio dovranno aspettare la sera del primo settembre. Non erano state fissate date limite per valutare eventuali proposte, ma le incertezze si sono dissolte. «Non l’ho messo in vendita» ha ripetuto spesso Lotito. E non sono arrivate offerte che potessero farlo vacillare. Difficilmente succederà la prossima settimana. Il Manchester United, tanto per nominare il club di cui si temeva l’assalto, ha preso Casemiro per sostituire Pogba e gli altri club della Premier che potevano interessare a Sergej non sono entrati in azione. Stesso discorso per Real Madrid e Paris Saint Germain (dov’è indirizzato Fabian Ruiz).

Milinkovic, niente addio alla Lazio Milinkovic, almeno sino a gennaio per non pensare subito alla prossima stagione, resterà alla Lazio. Stasera il popolo biancoceleste lo potrà applaudire e vezzeggiare: non sarà l’ultimo ballo del gigante serbo all’Olimpico. È già tanto pensando alle premesse che lo avevano accompagnato verso l’inizio dell’estate. L’agente Kezman, sapendo di andare incontro a tre mesi durissimi, premeva per il trasferimento. Dopo sette anni di Lazio, preparava l’upgrade e il salto in un top club. Nessuno, però, ha messo i soldi che si aspettava Lotito per il suo gioiello, 27 anni compiuti, solo una volta iscritto alla Champions. E se non entri in certi circuiti, è difficile che ti strapaghino il cartellino.

Lazio, obiettivo Champions È andata così e se lo godrà Sarri. Meglio per la Lazio: avrebbe perso il miglior centrocampista del campionato italiano e invece potrà continuare a impiegarlo, non solo di fronte all’Inter, ma anche sabato prossimo, quando all’Olimpico si presenterà il Napoli di Spalletti. Due candidate allo scudetto nel giro di pochi giorni serviranno a misurare le ambizioni della squadra biancoceleste. Dentro lo spogliatoio, parlano con chiarezza di obiettivo Champions. E allora Lotito, oltre alla conferma di Milinkovic, dovrebbe cercare di confezionare un ultimo regalo per il suo tecnico: un terzino sinistro per completare l’opera.