Occhio Lazio, su Reguilon c’è il sorpasso dell’Atletico Madrid

INVIATO A FORMELLO - Sul tavolo del Tottenham, ieri mattina, l’agente Kia Joorabchian ha presentato la proposta scritta dell’Atletico Madrid per Sergio Reguilon, 25 anni, esterno sinistro della nazionale spagnola fuori rosa con Conte. La Lazio, dopo una serie di contatti indiretti, non si era ancora mossa ufficialmente con gli Spurs. Paratici, già da un paio di giorni, era in attesa di una chiamata da Villa San Sebastiano, arrivata in serata. Sarri ha pressato Lotito: è pronto ad andare avanti con Marusic terzino sinistro, ma un mancino naturale gli farebbe comodo e ovviamente ha concesso gradimento pieno per Reguilon, esterno di categoria superiore. Ieri sera, appena rientrato a Roma da Cortina, il presidente sembrava aver sciolto i dubbi che lo accompagnavano nelle ultime ore (Acerbi non ancora dell’Inter, Hysaj e Kamenovic in rosa) e ha cominciato a trattare, ma lo scenario si era complicato.