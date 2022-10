“Il Real Madrid su Milinkovic per sostituire Kroos”

MADRID - Il Real Madrid avrebbe inserito nella lista acquisti per la prossima estate Sergej Milinkovic-Savic. Secondo Don Balon, i Blancos stanno valutando alternative a centrocampo qualora Toni Kroos non rinnovi. Il tedesco, in scadenza nel 2023, sta trattando il nuovo contratto. La firma appare però lontana, così a Madrid avrebbero messo gli occhi sul centrocampista della Lazio e su Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Dopo l’addio di Casemiro e quello probabile di Kroos ci sarebbe l’intenzione di rifare il look a metà campo. Ancelotti nel frattempo è sicuro della permanenza di Toni: "Penso che continuerà, sta meglio dell'anno scorso quando aveva avuto dei problemi. Ho parlato con lui ed è molto tranquillo". Solo voci di mercato al momento. Sergej, in scadenza nel 2024 con la Lazio, è ad ogni sessione di mercato al centro di ipotetiche trattative. Lotito vorrebbe giocarsi la carta del rinnovo. Nei prossimi mesi si muoverà ufficialmente.