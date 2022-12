“L’Arsenal su Milinkovic, ecco la possibile offerta”

ROMA - Da Londra arriva una voce di mercato. Secondo il ‘Sun’ l’Arsenal si sarebbe mossa più di tutte le altre per Milinkovic-Savic della Lazio. Gunners in vantaggio su Chelsea e Juve. In estate, scrive il quotidiano inglese, sarebbe già arrivata un’offerta a Formello da 49 milioni di euro, ritenuta però troppo bassa da patron Lotito. La richiesta del numero uno biancoceleste si aggira intorno ai 100 milioni, anche se va ricordata la scadenza del contratto del Sergente datata giugno 2024. E così la prossima estate, sempre secondo il Sun, potrebbe esserci l’affondo decisivo con una possibile offerta da circa 35-40 milioni di euro. Ad un anno dalla scadenza del contratto sarà l’ultima vera occasione per la Lazio di monetizzare al massimo dalla cessione di Sergej. Situazione in evoluzione, l’Arsenal lo ha messo nel mirino. Lotito intanto, vuole giocarsi la carta del rinnovo. Tutto è possibile.