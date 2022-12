Lazio, situazione Muriqi: ecco le squadre che lo vogliono e quanto può incassare Lotito

ROMA - Muriqi secondo per prestazione solo a Lewandowski. Una notizia che fa rumore in Spagna, con l’ex centravanti della Lazio che si è ritrovato alla grande in Liga. E ora il suo destino potrebbe cambiare, con diverse squadre interessate a lui viste le ottime statistiche: 8 gol in 12 partite di campionato. Tra le società pronte a prenderlo a gennaio ci sarebbero l’Aston Villa e l’Everton. In Spagna pure Simeone ci starebbe pensando per il suo Atletico Madrid. Voci di mercato. E intanto la Lazio aspetta.