“La Lazio su Torreira: rifiutata la prima offerta”

ROMA - Rimbalza una voce dalla Turchia che al momento non trova conferme. La Lazio avrebbe fatto un’offerta per il centrocampista centrale Lucas Torreira del Galatasaray. Secondo Spor Haber il club turco avrebbe rifiutato 7 milioni di euro, troppo pochi per liberare l’uruguaiano preso solo la scorsa estate a titolo definitivo dall’Arsenal (dopo il prestito alla Fiorentina). E ancora: presto potrebbe essere una nuova offerta più ricca. Rumors di mercato intorno alla Lazio, già coperta a centrocampo con Cataldi e Marcos Antonio protagonisti in regia. Torreira piace a Tare, è un nome che spesso in passato è stato accostato ai biancocelesti. Ma con l’indice di liquidità bloccato e pochi margini di manovra in entrata, è quasi impossibile pensare ad un’operazione del genere per gennaio. In estate, forse, se ne potrebbe riparlare. L'agente di Lucas, Pablo Bentancur, intanto pensa già al futuro: "Ho parlato con alcune squadre. Torreira vuole passare un anno al Galatasaray e poi tornare in Serie A. Ha un grande amore per l'Italia e il calcio italiano".