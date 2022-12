Lazio, ufficiale la cessione di Kamenovic allo Sparta Praga

ROMA - Le strade tra la Lazio e Dimitrije Kamenovic si separano. Il 22enne difensore serbo va in prestito ai cechi dello Sparta Praga. Classe 2000, sbarcato lo scorso gennaio a Formello dal Cukaricki, vanta una sola presenza in maglia biancoceleste, il 21 maggio all'ultima giornata di Serie A, entrando al posto di Luiz Felipe all'inizio del secondo tempo della sfida contro il Verona. Tesserato a fine agosto, non è mai riuscito a trovare spazio con Maurizio Sarri. Ora la nuova avventura in Repubblica Ceca per cercare di rilanciare la sua carriera. La Lazio piazza così il primo colpo in uscita. La cessione di Kamenovic non smuove di molto l'indice di liquidità. Servirà altro.