Luis Alberto incognita di mercato: quanto chiede la Lazio e il problema percentuale

ROMA - Mercato aperto e solito nodo Luis Alberto. Il dieci della Lazio, ad ogni sessione, rimane in bilico: permanenza o addio. In estate sembrava destinato ad andare al Siviglia, ora si è fatto sotto il Cadice. No al prestito secco, Lotito vuole incassare. Servirebbe almeno un obbligo di riscatto a 18-20 milioni. Ecco quanto chiede la società biancoceleste per lasciar partire il giocatore. Al momento con il club andaluso la trattativa si è aperta e chiusa in un colpo solo.