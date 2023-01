Lazio, calcoli di mercato: come Lotito può sbloccare l’indice di liquidità

ROMA - La solita uscita di Kamenovic, andato allo Sparta Praga, non muove il mercato della Lazio. L’indice di liquidità rimane bloccato. Il difensore è stato ceduto in prestito senza diritto di riscatto, a bilancio pesano meno solo i 300mila euro di stipendio. Ecco perché, ad oggi, Lotito potrebbe chiudere un’operazione in entrata con gli stessi parametri della formula con cui è stato lasciato partire il giovane serbo . Ma c'è un altro nome che a Formello sperano di piazzare e che potrebbe sbloccare l’indice di liquidità: Mohamed Fares.

La situazione mercato in casa Lazio

Fares non rientra più nei progetti della Lazio. Guadagna 1,2 milioni di euro e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Difficile comunque piazzarlo dopo il lungo infortunio al ginocchio e le ultime stagioni poco esaltanti. Lotito ci prova e intanto guarda ai giocatori in entrata: Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juve in prestito all’Eintracht, e Antonio Sanabria, punta del Torino. Due profili che piacciono. Il piano B? Senza la cessione di Fares (o di qualsiasi altro giocatore) l’indice rimane bloccato come il mercato della Lazio. Servirà un intervento economico da parte di Lotito. Cosa già accaduta in passato per un totale di circa 6 milioni di euro. Questa volta per sistemare la questione dovrebbe bastare una somma inferiore.