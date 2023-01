Lazio, il futuro di Escalante: addio Cremonese, idee in Spagna

ROMA - Tra le operazioni in uscita in casa Lazio c’è anche quella che riguarda Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino, in prestito alla Cremonese dalla scorsa estate, potrebbe far ritorno a Formello per poi prendere un volo per la Spagna. Spinge per un ritorno in Liga. Nelle ultime settimane si era parlato di possibili interessamenti da parte di Cadice e Almeria. Ora, secondo il portale ccma.cat, in pole ci sarebbe l’Espanyol. Escalante, 29 anni, con la Cremonese ha totalizzato 11 presenze totali. Non convocato per le prime due partite del 2023 (contro Juve e Verona), è praticamente ai margini e aspetta di tornare in Spagna. La Lazio aspetta il da farsi: è sotto contratto sino a giugno 2024. Potrebbe anche decidere di farlo partire a titolo definitivo, incassando magari qualcosa utile da investire di nuovo sul mercato.