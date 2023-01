Lazio, Tare: "Incontrati gli agenti di Milinkovic. Ecco come stanno le cose"

REGGIO EMILIA - La Lazio ha le idee chiare su Sergej Milinkovic-Savic. Il ds Igli Tare , nel pre partita del match contro il Sassuolo, ha fatto il punto della situazione intorno al Sergente: "Mettiamo le cose in chiaro. È il miglior centrocampista del campionato italiano. Mettere in discussione le sue qualità è utopico. Il legame che ha con questa società va al di là di tutte queste voci. Nel momento opportuno, un mese fa, abbiamo avuto un incontro con il presidente e gli agenti . Siamo molto sereni perché il rapporto che abbiamo è ottimo. Settimana scorsa c'era il caso Luis, in questa Milinkovic. Queste sono cose che da noi non esistono perché sono situazioni che vengono chiarite all’interno”, le parole rilasciate a Sky.

Tare e il sogno Champions

"Andare in Champions non sarebbe miracoloso. Non c’è posto per creare polemiche. È un obiettivo di inizio stagione. Ci sono tante difficoltà per raggiungerlo, su questo sono d’accordo. Ci sono tante squadre blasonate che lottano, ma la Lazio ha tutte le carte in regola per combattere per questo obiettivo fino all’ultimo e ha il dovere di farlo. Per la società sarebbe fondamentale”.