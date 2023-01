Lazio, mercato fermo: come sbloccare l'indice di liquidità

ROMA - Un centravanti e un terzino sinistro. Due giocatori per rinforzare la Lazio e avere altre cartucce da sparare nella corsa Champions che si fa interessante. Maurizio Sarri aspetta, vorrebbe almeno un giocatore per allungare la panchina. La priorità, dopo l’infortunio di Immobile, sarebbe un attaccante. Ma il problema dell’indice di liquidità bloccato rimane. Al momento è uscito solo Kamenovic. E la possibile cessione di Escalante (ritorna dalla Cremonese e va al Cadice), non inciderà sull’indice ancora negativo, visto che era sta già dato in prestito l’estate scorsa.