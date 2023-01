Lazio, futuro Basic: dalla frase di Sarri al possibile addio

ROMA - Quale futuro per Toma Basic? Il centrocampista croato non è riuscito ad imporsi con la maglia della Lazio. È tornato in gran forma Luis Alberto, per lui ormai il ballottaggio è con Vecino. L’uruguaiano stava per entrare con il Milan, poi si è fermato nel riscaldamento ed è toccato a Toma. Sembra quasi diventato una terza scelta, nelle ultime tre partite ha totalizzato appena 10' totali in campo. Eppure la stagione l’aveva iniziata da protagonista. Sul finire della passata Sarri lo aveva lanciato: “Non gli manca molto, un pizzico di personalità e basta. La responsabilità se ha giocato meno è mia. Lui è completo ma se la partita ti si mette male pensi a un giocatore offensivo, se ti si mette bene pensi a uno più difensivo. La colpa è mia che in queste partite l’ho dimenticato in panchina troppo spesso. Ci aspettavamo una crescita più veloce. Rappresenterà il futuro della Lazio, su questo sono sicuro. Poi magari ci metterà un po’ più di tempo”.