La Lazio e il colpo Diego Gonzalez: il tweet divertente dal Messico

ROMA - La Lazio e l’affare Diego Gonzalez chiuso all’ultimo giorno di mercato. Ala classe 2003, paraguaiano, arriva dal Celaya, seconda divisione messicana. Quest’anno 14 presenze e 4 gol. Al momento sta giocando il Sudamericano con la sua nazionale, poi sbarcherà a Roma. Vent’anni e tanta voglia di impressionare. Il Celaya, con un tweet lo ha salutato postando un video delle sue giocate mischiate a degli spezzoni del cartone Dragon Ball: “Lazio, prenditi cura di lui per favore”. Messaggio chiaro al club biancoceleste. Diego Gonzalez farà la spola tra Primavera (da fuoriquota) e prima squadra. Sarà un altro giocatore da plasmare per Maurizio Sarri. Come fatto magari con Luka Romero. La gioventù in casa Lazio è pronta a trovare sempre più spazio.