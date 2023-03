Lazio, l’agente di Diego Gonzalez: “Ecco quanto costa riscattarlo”

ROMA - Diego Gonzalez ha già convinto tutti. Con 225’ in campo con la Primavera, belle prestazioni e due gol, il baby paraguaiano sarà presto riscattato dalla Lazio. Preso nel mercato invernale dal Celaya (seconda divisione messicana), sogna il grande salto in prima squadra. Alessandro Monfrecola, agente del calciatore, a Radiosei ha parlato della situazione: “Quello della Lazio è stato un grande colpo di mercato, per la prospettiva di crescita, per la qualità assoluta del ragazzo e per il valore di mercato che va già oltre quanto investirà la Lazio. Al club biancoceleste basterà versare un milione nelle casse del Celaya per riscattarlo. Poi ci sono anche alcuni bonus che matureranno in futuro in relazione alle presenze in Serie A ed ai gol".