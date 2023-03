Lazio, il rebus Marcos Antonio: in estate possibile addio

ROMA - Marcos Antonio è forse la più grande incognita dell’ultimo mercato estivo della Lazio. Regista sì, ma poco fisico. Mezz’ala no, non ha il tempo degli inserimenti. E così il calciatore che era stato preso per raccogliere l’eredità di Lucas Leiva ha fin qui fallito la sua missione. È costato circa 10 milioni di euro, contratto quinquennale da 900mila euro a salire . Fin qui poca resa.

Il momento di Marcos Antonio

La Lazio è in corsa solo in campionato e le partite da giocare sono meno. Così Sarri, con tutta probabilità, si affiderà sempre ai soliti. Che in regia vuol dire Danilo Cataldi. Altrimenti Matias Vecino. Pure l’uruguaiano, che proprio regista non è, ha sorpassato Marcos Antonio nelle gerarchie. Il brasiliano non gioca da un mese e mezzo, appena 18’ contro il Cluj nei playoff di Conference League. Tirato fuori dopo l’espulsione di Patric, poi è sparito. In campionato la sua ultima apparizione è addirittura datata 29 gennaio (con la Fiorentina). In estate si valuta un possibile addio. Con la Lazio il feeling tecnico non è mai esploso: Marcos inizia a guardarsi intorno senza voler mollare l’occasione biancoceleste.