Lazio, il bilancio rivela le cifre degli acquisti: ecco tutti i costi

ROMA - La Lazio, come di consueto, ha pubblicato il bilancio finanziario semestrale consolidato al 31 dicembre 2022. Da qui emergono tutti i costi di mercato della sessione estiva dell’anno passato. Lotito ha speso 34,255 milioni di euro in totale. Nella somma finale sono comprese intermediazioni, ma non i bonus che spesso si attivano a determinate condizioni. Il giocatore che è costato di più, secondo quanto si legge nella relazione, è Luis Maximiano . Il portiere arrivato dal Granada è stato pagato 10,259 milioni (9,814 per il cartellino e 445 per il contributo di solidarietà).

Tutti i costi del mercato

Provedel, oggi portiere titolarissimo, è costato 2,376 milioni di euro (1,991 allo Spezia, 385mila euro di intermediazione). Casale pagato 6,563 milioni, Gila 6,308 milioni. Zero euro per Alessio Romagnoli, arrivato dal Milan a parametro zero senza versare nulla nemmeno per l’intermediazione. Discorso diverso per Matias Vecino: svincolatosi dall’Inter, è costato 1,159 milioni di commissioni. L’acquisto di Matteo Cancellieri è stato messo a bilancio il 30 giugno del 2022 per 6,560 milioni. Nell’attuale relazione figurano 464mila euro come premio versati al Verona.