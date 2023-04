Lazio, Sarri chiede un'ala: Berardi è il sogno, Karlsson l’idea

I l trio Champions da blindare, i baby sostituti da salutare. E’ sempre più probabile che Romero lasci la Lazio a zero dopo il 30 giugno in assenza di un accordo tra Lotito e il suo manager Ramadani sulla commissione da riconoscere all’agente, pattuita nell’estate 2021. La richiesta di 5 milioni non è stata mai favorita. E Cancellieri potrebbe essere ceduto in prestito . Sarri ha due priorità, conosciute da tempo. L’arrivo di un vice Immobile e l’acquisto di un’ala in più. Per l’attaccante esterno ci sono sogni e idee, dipendono dai costi. Ma non è solo una questione economica, molto verterà attorno alle decisioni che prenderà Lotito in tema di direzione tecnica . Continuerà o meno con il diesse Tare? E’ la domanda da un milione di dollari che aspetta sempre risposta.

Berardi

Sarri, in quanto a colpi Champions, aggiungerebbe Berardi alla batteria di ali. Compirà 29 anni l’1 agosto, un anno fa il Sassuolo chiedeva 40 milioni. Se il prezzo è questo, rimarrà un sogno. Con la Champions si potrebbe ipotizzare uno sforzo da 20 milioni, difficilmente di più. Costa meno Jesper Karlsson, esterno d’attacco svedese dell’AZ Alkmaar, ha 24 anni e la Lazio ha testato il suo talento in Conference. Sarri è rimasto colpito dalle sue caratteristiche. Quest’anno ha segnato 6 gol e servito 4 assist in Eredivisie, sono 10 i gol totali e 8 gli assist in stagione. In Olanda hanno lanciato la candidatura di Xavi Simons, gioiello del PSV Eindhoven, al centro di un caso di mercato legato al PSG (è stato ceduto dai francesi, ma hanno una clausola di riacquisto a 12 milioni). Xavi Simons ha 19 anni e uno score da big: 15 gol e 9 assist nel campionato olandese. E’ gestito dallo staff Raiola e da Rafaela Pimenta: «Ora la domanda non è più cosa vuole il PSV, ma cosa vogliamo noi. È un’ottima posizione per Xavi», le dichiarazioni rimbalzate dal web. In Conference, a Sarri, era piaciuto anche Ermal Krasniqi, attaccante esterno kosovaro del Cluj. Ha 24 anni, ma non certo un grande appeal Champions. Ha comunque segnato 16 gol e servito 9 assist in stagione.

Il futuro

Nuovi esterni si cercano sul mercato, altri vengono cresciuti in casa. Per un Romero destinato a lasciare la Lazio nonostante il talento promettente, c’è un Diego Gonzalez da seguire. E’ l’attaccante paraguaiano arrivato a gennaio, 20 anni, sta brillando in Primavera 2. Sarri potrebbe portarlo in ritiro ad Auronzo per valutarlo alzando il livello di difficoltà. Gonzalez in rosa può sostituire Romero. Accanto ai big Champions, irrinunciabili con la qualificazione, è sempre bene avere ragazzi di talento.