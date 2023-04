“La Lazio su Santiago Gimenez del Feyenoord”

ROMA - Una voce di mercato dal Messico. La Lazio sarebbe in lista per acquistare Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord. Secondo Tudn, a Formello avrebbero messo gli occhi su di lui, che in Europa League a settembre segnò una doppietta ai biancocelesti nel primo match della fase a gironi. Gimenez, nato a Buenos Aires ma naturalizzato messicano, ha anche il passaporto italiano. In questa stagione 28 presenze in campionato e 12 gol con 3 assist. Cinque le reti in Europa League in 9 presenze. Tre firme pure in coppa olandese (su 4 presenze totali). Fiuto del gol, attaccante moderno e veloce. Contratto sino a giugno del 2026. Piace anche a Milan e Atletico Madrid. Secondo il portale messicano la Lazio sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 18 milioni di euro. Una cifra importante. Nessuna conferma, l’unica cosa sicura, ad oggi, è che i biancocelesti nella prossima sessione di mercato saranno interessati ad un vice Immobile. Gimenez potrebbe essere un profilo giusto.