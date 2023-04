Lazio, il mercato: Fazzini dell’Empoli piace molto a Sarri

ROMA - Sta bruciando le tappe, in estate potrebbe polverizzarle. Il grande salto fa meno paura con estimatori simili. Jacopo Fazzini è l’ennesimo gioiellino sfornato dall’Empoli, già segnalato e apprezzato da Maurizio Sarri. Fabbrica di cotte calcistiche, il club toscano. Il classe 2003, sfogliando il catalogo dei baby italiani emergenti, è il preferito del tecnico biancoceleste. Tuttocampista di tecnica e gamba, si sta mettendo in mostra nella prima stagione in Serie A: finora 18 presenze stagionali, 17 in campionato, 5 dall’inizio. Il profilo, al di là dei numeri, promette più che bene. Potrebbe rappresentare la scommessa estiva della Lazio per il centrocampo, restano da capire i margini della trattativa e soprattutto i milioni di euro necessari per puntarci. L’allenatore nel frattempo ha espresso il proprio gradimento. Si tratterebbe di un ragazzo da aggiungere alla batteria del reparto, di certo non l’eventuale sostituto di un big come Milinkovic.

Gradimento

L’idea verde non dispiacerebbe soprattutto dovesse partire Basic, utilizzato con il contagocce nel 2023. Il croato potrebbe salutare e aprire la porta all’ingresso di profili più giovani. Sarri ritiene Fazzini funzionale per talento e caratteristiche, più adatte al suo gioco rispetto a quelle di Baldanzi, altro ventenne che fa sfregare le mani di Corsi. Serve una mezzala, non un trequartista. Il presidente dell’Empoli, comunque, aveva accomunato i due coetanei nel percorso di crescita: «Il prezzo lo fa chi ce li chiede. Se si presenta l’Arsenal è un discorso, se invece arriva una squadra italiana che fa la Champions il costo è un altro», ha spiegato in una recente intervista. La Lazio ha 7 giornate per far parte del secondo gruppetto delle interessate.

Opzioni

Gli scenari estivi si delineeranno una volta tagliato o meno il traguardo in campionato. Poi ci saranno gli obiettivi di mercato, quelli facilmente raggiungibili o più complicati. Cancellieri può rappresentare una preziosa pedina di scambio, il suo cartellino entrerebbe in ballo qualora la Lazio affondasse il colpo per Berardi del Sassuolo. I neroverdi lo avevano seguito e si erano fatti sotto l’anno scorso, l’inserimento biancoceleste ha fatto saltare i piani. Valutazioni in corso sul futuro dell’ex Verona, che potrebbe partire in prestito per trovare maggiore continuità di impiego. L’Empoli rientra tra le possibili opzioni, il suo agente Minieri è in ottimi rapporti con il ds Accardi, meglio non escludere destinazioni a priori.