“Uribe non andrà alla Lazio: scelta un’altra squadra”

ROMA - Prima vicino, ora lontano. Il futuro di Mateus Uribe sarebbe deciso. Il giocatore piace alla Lazio, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato quando a giugno si libererà dal Porto a parametro zero. Ma a Formello attendono. E ora, secondo Records, il centrocampista avrebbe scelto di abbandonare l’Europa per l’Al Sadd, club di Doha, Qatar. Le visite mediche sarebbero già andate in scena. Contratto per tre anni a 3,5 milioni di euro. Una somma importante per il 32enne colombiano. La Lazio così vede un possibile obiettivo sfumare. A Formello attendono la fine del campionato e l’eventuale piazzamento Champions: potrebbe cambiare gli scenari di mercato.