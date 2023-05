Lazio, le mosse di mercato in uscita: ecco chi potrebbe salutare

Lazio, chi parte in estate: i nomi

In difesa occhio alla situazione Mario Gila. Lo spagnolo è scomparso un po’ dai radar di Sarri: ha 22 anni, per lui potrebbe esserci l’occasione di andare via in prestito. Radu saluterà per dire addio al calcio. Capitolo centrocampo: qui l’aria di rivoluzione si respira davvero. Tanto ruota intorno a Milinkovic, in scadenza 2024 e pronto a partire in caso di un’offerta importante. Valigie pronte pure per Toma Basic e Marcos Antonio: non hanno convinto. E in attacco possibile prestito pure per Cancellieri: è giovane e vuole giocare, alla Lazio ha trovato poco spazio. Ha già salutato tutti Luka Romero: contratto in scadenza a giugno, è già partito per disputare il Mondiale Under 20 con l’Argentina.